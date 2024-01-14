Байден заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню – Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню після того, як тайванські виборці відмовили Китаю і дали правлячій партії третій президентський термін.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Раніше того ж дня кандидат у президенти від правлячої Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Чін-те отримав більшість голосів, рішуче відкинув тиск Китаю і пообіцяв протистояти Пекіну і шукати переговорів.

"Ми не підтримуємо незалежність...", - сказав Байден, коли його запитали про реакцію на суботні вибори.

В 1979 роц США змінили дипломатичне визнання з Тайбею на Пекін і давно заявляли, що не підтримують офіційне проголошення незалежності Тайваню. Проте Сполучені штати підтримують неофіційні відносини з самоврядним островом і залишаються його найважливішим спонсором і постачальником зброї.

Пекін, який ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль, побоюється, що Лай може оголосити про створення Республіки Тайвань. Проте Лай сказав, що він не зробить.

Раніше Байден засмутив китайський уряд коментарями, які, припускали, що США захищатимуть острів у разі нападу на нього, що є відхиленням від давньої позиції США про "стратегічну двозначність".

Його коментарі в суботу, схоже, були спробою заспокоїти Пекін.

Незважаючи на це, Вашингтон за кілька годин до відкриття виборчих дільниць попередив, що «буде неприйнятним» для "будь-якої" країни втручатися у вибори.

Тайвань, який сусідній Китай вважає своїм, став історією демократичного успіху з моменту проведення перших прямих президентських виборів у 1996 році, кульмінації десятиліть боротьби проти авторитарного правління та воєнного стану.

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Лай Чін Те з перемогою і сказав, що США "віддані підтримці миру та стабільності між протокою, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску". Він сказав, що США з нетерпінням чекають на співпрацю з Лаєм і лідерами всіх партій на Тайвані для просування їхніх «давніх неофіційних відносин, які відповідають політиці США "одного Китаю".

Адміністрація Байдена побоюється, що вибори і нова адміністрація призведуть до ескалації конфлікту з Пекіном.

Байден працював над згладжуванням відносин з Китаєм, зокрема погодився обговорити розбіжності з питань безпеки на каліфорнійському саміті з президентом Сі Цзіньпіном у листопаді.

Уряд Тайваню очікує, що Китай спробує чинити тиск на свого нового президента після голосування, включаючи організацію військових маневрів поблизу острова цієї весни, заявили двоє високопоставлених урядовців. Китай ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, на знак підтримки уряду Байден планує направити неофіційну делегацію на самоврядний острів.