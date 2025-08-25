У світі можуть початися п’ять нових війн – Politico визначило зони ризику

Світ перебуває ближче до масштабного конфлікту, ніж може здаватися.

Дані американської розвідки показують, що, окрім Близького Сходу, є ще 5 точок на карті світу, де цілком можуть розпочатися війни протягом найближчих 5 років.

Про це пише Politico.

Де війна може початися упродовж наступних 5 років?

Індія – Пакистан

Дві ядерні держави, які мають давні територіальні суперечки. Будь-який конфлікт може швидко вийти з-під контролю й перерости у масовані ядерні удари. Втім, масштабна війна малоймовірна, адже обидві країни мають інші стратегічні пріоритети.

Китай – Тайвань

Лідер КНР Сі Цзіньпін прагне «повернути» Тайвань і поставив армії завдання бути готовою до вторгнення до 2027 року. Захоплення острова може кардинально змінити баланс сил у світі. Проте слабкі місця китайської армії та ризики для економіки роблять війну менш ймовірною.

росія – країни Балтії

Латвія, Литва й Естонія — члени НАТО, і будь-яка атака на них перевірить дієвість статті 5 Альянсу. путін може вдатися до гібридних атак чи провокацій. Але війна росії проти України серйозно виснажила її сили, що зменшує ймовірність нового фронту.

Індія – Китай

Кордон у Гімалаях лишається джерелом напруги. Сутички вже траплялися, зокрема у 2020 році. Однак масштабна війна малоймовірна через високі економічні ризики для обох країн і міжнародний тиск.

Південна Корея – КНДР

Корейська війна офіційно не завершена, а ядерні амбіції Північної Кореї становлять загрозу для регіону. Якщо Кім Чен Ин відчує загрозу своїй владі, він може вдатися до агресії. Водночас повномасштабний конфлікт наразі малоймовірний — він може знищити режим.

Аналітики попереджають: світ перебуває ближче до масштабного конфлікту, ніж може здаватися. Війна може спалахнути не лише через стратегічні плани держав, а й через випадковість, помилку чи непорозуміння.