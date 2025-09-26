Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

WP: росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань

26 вересня 2025, 18:57
WP: росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань
Джерело: glavcom
росія використовує свій бойовий досвід для підготовки китайських десантників.

російська федерація надає Китаю підтримку у підготовці до можливої атаки на Тайвань, зокрема через постачання військової техніки та проведення масштабних навчань для китайських повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Документи, перевірені британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI), свідчать про поглиблення військового союзу між москвою і Пекіном. росія використовує свій бойовий досвід для підготовки китайських десантників, включно з навчанням десантуванню бронетехніки. За оцінкою аналітиків, це підвищує здатність Китаю до захоплення Тайваню у разі конфлікту.

"У майбутній війні за Тайвань постачання москвою нафти, газу та інших ресурсів, а також її оборонна промисловість можуть стати стратегічним резервом для Китаю", – зазначив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник RUSI.

Згідно з 800-сторінковими документами, у жовтні 2024 року росія погодилася продати Китаю 37 легких амфібійних транспортних засобів BMD-4M, 11 самохідних протитанкових гармат Sprut-SDM1 та 11 повітряно-десантних бронетранспортерів BTR-MDM. Контракт також передбачав поставку командних і спостережних машин та спеціальних парашутних систем для десантування важких вантажів із великої висоти.

Документи показують кілька раундів переговорів, включно зі зустріччю в Пекіні у квітні 2024 року, на якій Китай просив прискорити поставки певної техніки. Крім того, йшлося про адаптацію озброєння для сумісності з китайськими електронними, радіо- та навігаційними системами.

Протягом останнього року лідери рф і Китаю відвідували військові паради один одного, а їхні збройні сили провели 14 спільних навчань – удвічі більше, ніж за попередні десять років. Минулого тижня китайські військові відвідали російсько-білоруські навчання "Запад-2025", де були продемонстровані десанти важкої техніки, які Китай прагне повторити.

російські митні записи свідчать про передачу військової продукції державній компанії China Electronics Technology Group (CETC). москва традиційно є головним постачальником зброї для Пекіна, хоча обсяги експорту знизилися через війну в Україні. Водночас Китай удосконалює власні конструкції і виробничі потужності.

З 2005 року китайські військово-повітряні сили придбали десятки літаків Іл-76 – важких транспортних літаків, які можуть використовуватися для десантування бронетехніки під час повітряного наступу.

КитайвійнаТайваньросія загроза

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється