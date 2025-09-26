WP: росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань

росія використовує свій бойовий досвід для підготовки китайських десантників.

російська федерація надає Китаю підтримку у підготовці до можливої атаки на Тайвань, зокрема через постачання військової техніки та проведення масштабних навчань для китайських повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Документи, перевірені британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI), свідчать про поглиблення військового союзу між москвою і Пекіном. росія використовує свій бойовий досвід для підготовки китайських десантників, включно з навчанням десантуванню бронетехніки. За оцінкою аналітиків, це підвищує здатність Китаю до захоплення Тайваню у разі конфлікту.

"У майбутній війні за Тайвань постачання москвою нафти, газу та інших ресурсів, а також її оборонна промисловість можуть стати стратегічним резервом для Китаю", – зазначив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник RUSI.

Згідно з 800-сторінковими документами, у жовтні 2024 року росія погодилася продати Китаю 37 легких амфібійних транспортних засобів BMD-4M, 11 самохідних протитанкових гармат Sprut-SDM1 та 11 повітряно-десантних бронетранспортерів BTR-MDM. Контракт також передбачав поставку командних і спостережних машин та спеціальних парашутних систем для десантування важких вантажів із великої висоти.

Документи показують кілька раундів переговорів, включно зі зустріччю в Пекіні у квітні 2024 року, на якій Китай просив прискорити поставки певної техніки. Крім того, йшлося про адаптацію озброєння для сумісності з китайськими електронними, радіо- та навігаційними системами.

Протягом останнього року лідери рф і Китаю відвідували військові паради один одного, а їхні збройні сили провели 14 спільних навчань – удвічі більше, ніж за попередні десять років. Минулого тижня китайські військові відвідали російсько-білоруські навчання "Запад-2025", де були продемонстровані десанти важкої техніки, які Китай прагне повторити.

російські митні записи свідчать про передачу військової продукції державній компанії China Electronics Technology Group (CETC). москва традиційно є головним постачальником зброї для Пекіна, хоча обсяги експорту знизилися через війну в Україні. Водночас Китай удосконалює власні конструкції і виробничі потужності.

З 2005 року китайські військово-повітряні сили придбали десятки літаків Іл-76 – важких транспортних літаків, які можуть використовуватися для десантування бронетехніки під час повітряного наступу.