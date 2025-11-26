Тайвань збільшує витрати на оборону через загрозу з Китаю

До 2026 року вони зростуть до 3,3% від ВВП, а до 2030-го — до 5%, що "буде найбільшою стабільною інвестицією у військову сферу в сучасній історії острова".

У відповідь на зростаючий тиск з боку Китаю уряд Тайваню запроваджує додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів.

Про це повідомив президент Тайваню Лай Чін-те у колонці для Washington Post.

За його словами, Китай "безпрецедентно" збільшує військові потужності та посилює провокації у Тайванській протоці, Східнокитайському й Південнокитайському морях і в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні.

