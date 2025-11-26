Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тайвань збільшує витрати на оборону через загрозу з Китаю

26 листопада 2025, 10:57
Тайвань збільшує витрати на оборону через загрозу з Китаю
До 2026 року вони зростуть до 3,3% від ВВП, а до 2030-го — до 5%, що "буде найбільшою стабільною інвестицією у військову сферу в сучасній історії острова".
У відповідь на зростаючий тиск з боку Китаю уряд Тайваню запроваджує додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів.
 
Про це повідомив президент Тайваню Лай Чін-те у колонці для Washington Post.
 
За його словами, Китай "безпрецедентно" збільшує військові потужності та посилює провокації у Тайванській протоці, Східнокитайському й Південнокитайському морях і в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні.
 
З огляду на це Тайвань збільшує витрати на оборону: до 2026 року вони зростуть до 3,3% від ВВП, а до 2030-го — до 5%, що "буде найбільшою стабільною інвестицією у військову сферу в сучасній історії острова".
 
Лай Чін-те також заявив, що його уряд представить рекордний за всю історію країни додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів.
 
"Цей знаковий пакет не тільки фінансуватиме закупівлю значної кількості нової зброї у США, але й значно посилить асиметричні можливості Тайваню", — зазначив президент Тайваню.
 
У перспективі Тайвань також планує інвестувати в передові технології та розширювати оборонну промислову базу острова. Разом із цим, Лай Чін-те пообіцяв прискорити розробку T-Dome — системи, що призначена захищати Тайвань від ракет, безпілотників і бойових літаків з Китаю.

 

