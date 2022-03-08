ПОЛІТИКА НОВИНИКитай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню, де стартували військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню
У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони"
Фото: aviarf.ru
Про це повідомляє Bloomberg.
Китай відправив офіційне повідомлення авіакомпаніям пізно ввечері 2 серпня. У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони".
Відзначається, що польоти будуть обмежені з 12:00 (за місцевим часом) 4 серпня до 12:00 7 серпня.
Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.
У зв'язку з візитом американського політика армія Китаю почала навчання в акваторії Тайваню. Військові планують проводити бойові стрільби в Східно-Китайському морі.
Водночас у Білому домі зазначили, що США не хочуть кризи у відносинах з Китаєм і не мають наміру "брязкати зброєю", а також зберігатимуть канали спілкування відкритими.
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03 08 2022 11:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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