Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони"

Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню, де стартували військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

Фото: aviarf.ru

Про це повідомляє Bloomberg. Китай відправив офіційне повідомлення авіакомпаніям пізно ввечері 2 серпня. У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони". Відзначається, що польоти будуть обмежені з 12:00 (за місцевим часом) 4 серпня до 12:00 7 серпня. Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань. У зв'язку з візитом американського політика армія Китаю почала навчання в акваторії Тайваню. Військові планують проводити бойові стрільби в Східно-Китайському морі. Водночас у Білому домі зазначили, що США не хочуть кризи у відносинах з Китаєм і не мають наміру "брязкати зброєю", а також зберігатимуть канали спілкування відкритими. Читайте також: МЗС Китаю різко відреагувало на візит Пелосі до Тайваню

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