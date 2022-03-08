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Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню

У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони"
Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню, де стартували військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.
Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню Фото: aviarf.ru
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Китай відправив офіційне повідомлення авіакомпаніям пізно ввечері 2 серпня. У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони".
 
 
Відзначається, що польоти будуть обмежені з 12:00 (за місцевим часом) 4 серпня до 12:00 7 серпня.
 
Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.
 
У зв'язку з візитом американського політика армія Китаю почала навчання в акваторії Тайваню. Військові планують проводити бойові стрільби в Східно-Китайському морі.
 
Водночас у Білому домі зазначили, що США не хочуть кризи у відносинах з Китаєм і не мають наміру "брязкати зброєю", а також зберігатимуть канали спілкування відкритими.
 
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03 08 2022 11:41
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