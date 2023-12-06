Китай закликав уряд Великої Британії "виправити помилки" щодо санкцій проти рф

Британія ввела санкції проти пособників путіна.

Китай погрожує Великій Британії жорсткою відповіддю після того, як країна запровадила санкції проти китайських компаній.

Про це йдеться в заяві посольства Китаю у Великій Британії, повідомляє Sky News.

Дипломатичне відомство КНР закликало британський уряд "виправити свої помилки" після введення санкцій проти китайських компаній.

Посольство зазначило, що "рішуче виступає проти дій британської сторони", звинувативши владу країни у порушенні міжнародного права.

"Будь-які дії, що завдають шкоди інтересам Китаю, зустрічатимуть жорстку відповідь", – заявили у посольстві.

У відомстві додали, що Китай «дотримується об'єктивної та справедливої позиції в українському питанні».

Нагадаємо, що 6 грудня, уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують експорт військового обладнання в рф.

До списку санкцій увійшли підприємства в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення росії в Україну.