Це частина плану Китаю з закриття державного заводу-гіганта та створення замість нього меншого підприємства.

Китайська держкомпанія PetroChina закриє останній блок з переробки нафти на своєму найбільшому НПЗ Dalian Petrochemical Corp в північному Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Закриття планується наприкінці місяця, сказали Reuters чотири джерела в нафтовій галузі. PetroChina зупинить нафтову установку на заводі Dalian Petrochemical Corp продуктивністю 200 000 барелів на день, а установки вторинної переробки - наступного місяця.

Це частина плану Китаю з закриття державного заводу-гіганта та створення замість нього меншого підприємства. PetroChina тим часом почне скорочувати запаси сирої нафти та іншої сировини цього місяця та очистить усі запаси цієї продукції до кінця серпня, повідомили два джерела Reuters.

PetroChina розпочала процес закриття заводу в Даляні ще наприкінці 2023 року. На цей завод припадає майже 3% національних нафтопереробних потужностей Китаю. Підприємство переробляє переважно російську суміш сирої нафти ESPO з сибірських родовищ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обирає не тиснути на Китай щодо його підтримки російської військової машини, намагаючись зосередитися на двосторонніх проблемах у відносинах з Пекіном — своїм головним геополітичним суперником.