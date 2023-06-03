Китай заперечує проти того, щоб НАТО називало його "загрозою"

Китай заявив, що Столтенберг звинуватив Пекін у погрозах сусіднім країнам.

Китай рішуче виступає проти того, що НАТО постійно називає його «загрозою».

Про це заявило китайське посольство в Норвегії, посилаючись на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час нещодавнього візиту до скандинавської країни, повідомляє Reuters.

"Китай закликає НАТО припинити розпалювати регіональні конфлікти і створювати розбіжності та заворушення", - йдеться в заяві.

Столтенберг звинуватив Китай у погрозах сусіднім країнам і придушенні держав, які не підкоряються йому, сказали в посольстві.

"НАТО стверджує, що є регіональною і оборонною організацією, але деякі члени НАТО постійно виходять за межі традиційних оборонних регіонів, часто встановлюючи тісні військові контакти з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, що призводить до ескалації напруженості. Міжнародному співтовариству зрозуміло, хто є реальною загрозою регіональному і глобальному миру", - заявив Китай.

Раніше повідомлялося, що НАТО обговорює з Японією можливість відкриття свого офісу в Токіо. Столтенберг розповів, що минулого року держави Альянсу погодилися, що блоку варто розширювати співпрацю зі своїми партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Новою Зеландією, Японією та Південною Кореєю.

Глава МЗС Японії Йосімаса Хаяші пояснив, що відкриття офісу НАТО в Токіо обговорюється, оскільки після агресії рф світ став більш нестабільним. За його словами, це не має на меті надіслати повідомлення "яким-небудь конкретним країнам", але вказав на КНР як "найбільший виклик для Японії".

Китай гнівно відреагував на чутки про можливе відкриття офісу Альянсу в Токіо.