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Японія заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

10 травня 2023, 13:33
Японія заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО
Фото: з вільного доступу
Причиною цього стало вторгнення росії в Україні.

Уряд Японії веде перемовини про відкриття першого в Азії офісу зв'язку Альянсу.

Про це повідомляє CNN

"Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується лише питанням Східної Європи, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО стає... дедалі важливішою", – сказав міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. 

Він також назвав минулорічне вторгнення росії в Україну подією, наслідки якої поширюються далеко за межі Європи і яка змусила Японію переосмислити регіональну безпеку.

"Ми вже ведемо переговори про відкриття офісу зв'язку НАТО, але ще не погодили жодних деталей. Причина такого обговорення в тому, що після російської агресії щодо України світ став більш нестабільним", – повідомив глава японського зовнішньополітичного відомства.

Попри те, що Японія не є членом НАТО, відкриття офісу Альянсу свідчить, що партнери блоку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні дуже стійко взаємодіють з НАТО.

Також стало відомо, що Залужний не поїде на зустріч НАТО через ситуацію на фронті.

 
НАТОЯпонія

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