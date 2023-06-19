Китай запевнив США, що не надаватиме летальної допомоги росії – CNN

Сполучені Штати зараз непокоїть можливість передачі військової допомоги росії китайськими приватними компаніями.

Влада Китаю в черговий раз підкреслила, що не передає і не передаватиме зброю росії для її війни проти України. Але Вашингтон все ще стурбований тим, що це можуть зробити окремі китайські компанії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні перебуває з візитом у Пекіні, пише CNN.

"Це не новина, що Китай говорив останніми тижнями і повторював не лише нам, але й багатьом іншим країнам, що вони не надають і не надаватимуть росії летальну допомогу для використання в Україні, і це важливе зобов'язання та важлива політика", – наголосив голова Державного департаменту США.

При цьому Блінкен наголосив, що Сполучені Штати зараз непокоїть можливість передачі військової допомоги росії китайськими приватними компаніями. У деяких випадках такі постачання можуть бути "явно спрямовані на зміцнення військового потенціалу рф в Україні".

"Це викликає занепокоєння, і я вказав на це нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у цьому питанні", – додав держсекретар.

Наприкінці минулого тижня американський держсекретар (глава МЗС) Ентоні Блінкен приїхав до Пекіна з офіційним візитом. Це перший подібний візит за останні 5 років, що говорить про його велику важливість. Зараз США і Китай знаходяться у вкрай напружених відносинах і хочуть виправити це.

В рамках цього візиту Блінкен зустрівся у тому числі з керівником Китаю Сі Цзіньпінем. Основною темою для обговорення, очевидно, була ситуація навколо Тайваню. Проте, останнім часом великої важливості для обох країн набула тема України.