Китай запровадив санкції проти Помпео та ще 27 громадян США
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Китаю, зазначає "Економічна правда".
"В останні кілька років деякі антикитайські політики в США, виходячи з власних політичних інтересів, упереджень і ненависті до Китаю, спланували і просували серію божевільних дій, ігноруючи інтереси китайського та американського народів, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю і завдаючи шкоди інтересам Китаю" , - заявили у відомстві.
"Китайський уряд непохитний в своїй рішучості захищати свій національний суверенітет, безпеку і інтереси розвитку", - заявили у Пекіні.
Крім Помпео, під санкції, зокрема, потрапили радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро, помічник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайєн і заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінджер.
Усім 28 людям, на яких поширюються санкції, а також їх сім'ям, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, в Гонконг і Макао. Також їм та їхнім компаніям заборонено вести справи з Китаєм.
Нагадаємо, що китайський інвестор "Мотор Січі" вважає неправомірними санкції США
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