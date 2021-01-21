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Китай запровадив санкції проти Помпео та ще 27 громадян США

Крім Помпео, під санкції, зокрема, потрапили радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро, помічник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайєн і заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінджер
Пекін увів санкції проти держсекретаря США Майка Помпео та ще 27 громадян Сполучених Штатів, включно із людьми із адміністрації екс-президента Трампа, за "втручання у внутрішні справи Китаю".
Китай запровадив санкції проти Помпео та ще 27 громадян США Фото: afp.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Китаю, зазначає "Економічна правда".

"В останні кілька років деякі антикитайські політики в США, виходячи з власних політичних інтересів, упереджень і ненависті до Китаю, спланували і просували серію божевільних дій, ігноруючи інтереси китайського та американського народів, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю і завдаючи шкоди інтересам Китаю" , - заявили у відомстві.

"Китайський уряд непохитний в своїй рішучості захищати свій національний суверенітет, безпеку і інтереси розвитку", - заявили у Пекіні.

Крім Помпео, під санкції, зокрема, потрапили радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро, помічник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайєн і заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінджер.

Усім 28 людям, на яких поширюються санкції, а також їх сім'ям, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, в Гонконг і Макао. Також їм та їхнім компаніям заборонено вести справи з Китаєм.

Нагадаємо, що китайський інвестор "Мотор Січі" вважає неправомірними санкції США

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21 01 2021 10:18
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