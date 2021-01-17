Китайський інвестор "Мотор Січі" вважає неправомірними санкції США Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими

У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Фото: ghall.com.ua

Про це йдеться у повідомленні компанії, зазначає "Економічна правда". "Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків і реагування, а також пильно відстежує розвиток подій по даному питанню", - повідомили в компанії. Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими. "Рішуче виступаємо проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішання правдивої і неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії", - сказано в документі. Читайте також: Посли G7 обговорили з новим віцепрем'єром продаж "Мотор Січі" китайцям

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