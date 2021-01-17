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Китайський інвестор "Мотор Січі" вважає неправомірними санкції США

Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими
У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.
Китайський інвестор "Мотор Січі" вважає неправомірними санкції США Фото: ghall.com.ua

Про це йдеться у повідомленні компанії, зазначає "Економічна правда".

"Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків і реагування, а також пильно відстежує розвиток подій по даному питанню", - повідомили в компанії.

Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими.

"Рішуче виступаємо проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішання правдивої і неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії", - сказано в документі.

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17 01 2021 14:28
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