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Посли G7 обговорили з новим віцепрем'єром продаж "Мотор Січі" китайцям

Однією з головних тем зустрічі було питання продажу компанії "Мотор Січ" китайському концерну
Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".
Посли G7 обговорили з новим віцепрем Фото: ghall.com.ua

Посли країн "Великої сімки" України обговорили з новим віцепрем'єром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським питання охорони технологій подвійного призначення, повідомляє "Економічна правда".

"Під час нещодавньої зустрічі посли країн G7 привітали віцепрем'єр-міністра Уруського з призначенням і наголосили на важливості збереження прогресу в реформуванні оборонної промисловості та охорони технологій подвійного призначення для захисту економічної та національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Очевидно, однією з головних тем зустрічі було питання продажу компанії "Мотор Січ" китайському концерну.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Напередодні стало відомо, що група DCH досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

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11 08 2020 17:33
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