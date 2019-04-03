Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай запустить місію на Марс

"Наступного року ми запустимо місію на Марс, яка спочатку рухатиметься по орбіті навколо Марса, а потім приземлиться на ньому й розпочне досліджувати"
Влада Китаю планує наступного року відправити місію для дослідження Марсу.
Китай запустить місію на Марс Фото: NASA

Про це поінформував головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейрен, повідомляє "Укрінформ"

"Наступного року ми запустимо місію на Марс, яка спочатку рухатиметься по орбіті навколо Марса, а потім приземлиться на ньому й розпочне досліджувати", - сказав Вейрен.За його словами, країні необхідно скорочувати відстань у цій галузі зі світовими космічними державами.

Китай також надішле додаткову місію на Місяць, яка збере зразки з поверхні та повернеться на Землю. Якщо ця місія буде успішною, Китай стане третьою країною, після США й Росії, яка змогла цього досягти.

Нагадаємо, космічний зонд HP3 вперше зробив свердловину у поверхні Марса.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2019 18:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.