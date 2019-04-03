ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВлада Китаю планує наступного року відправити місію для дослідження Марсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустить місію на Марс
"Наступного року ми запустимо місію на Марс, яка спочатку рухатиметься по орбіті навколо Марса, а потім приземлиться на ньому й розпочне досліджувати"
Фото: NASA
Про це поінформував головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейрен, повідомляє "Укрінформ"
"Наступного року ми запустимо місію на Марс, яка спочатку рухатиметься по орбіті навколо Марса, а потім приземлиться на ньому й розпочне досліджувати", - сказав Вейрен.За його словами, країні необхідно скорочувати відстань у цій галузі зі світовими космічними державами.
Китай також надішле додаткову місію на Місяць, яка збере зразки з поверхні та повернеться на Землю. Якщо ця місія буде успішною, Китай стане третьою країною, після США й Росії, яка змогла цього досягти.
Нагадаємо, космічний зонд HP3 вперше зробив свердловину у поверхні Марса.
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04 03 2019 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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