Китай запустить місію на Марс

"Наступного року ми запустимо місію на Марс, яка спочатку рухатиметься по орбіті навколо Марса, а потім приземлиться на ньому й розпочне досліджувати"

Влада Китаю планує наступного року відправити місію для дослідження Марсу.

Про це поінформував головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейрен, повідомляє "Укрінформ"

"Наступного року ми запустимо місію на Марс, яка спочатку рухатиметься по орбіті навколо Марса, а потім приземлиться на ньому й розпочне досліджувати", - сказав Вейрен.За його словами, країні необхідно скорочувати відстань у цій галузі зі світовими космічними державами.

Китай також надішле додаткову місію на Місяць, яка збере зразки з поверхні та повернеться на Землю. Якщо ця місія буде успішною, Китай стане третьою країною, після США й Росії, яка змогла цього досягти.

Нагадаємо, космічний зонд HP3 вперше зробив свердловину у поверхні Марса.