Космічний зонд HP3 вперше зробив свердловину у поверхні Марса

"Під час роботи зонд, ймовірно, наткнувся на камінь, після чого нахилився приблизно на 15 градусів, і або зрушив його, або пройшов повз"

Марсіанський зонд HP3, побудований у Німеччині, почав працювати в рамках програми InSight на поверхні Марса.

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на DW, за перші 4 години роботи пристрій здійснив близько 4 тисяч ударів по поверхні, заглибившись на відстань від 18 до 50 сантиметрів.

"Під час роботи зонд, ймовірно, наткнувся на камінь, після чого нахилився приблизно на 15 градусів, і або зрушив його, або пройшов повз", - повідомив науковий керівник експерименту Тільман Шпон.

Після періоду охолодження вчені мають намір розпочати другий етап роботи зонда, який також триватиме 4 години.

У найближчі тижні зонд з дистанційним управлінням просунеться на 5 метрів углиб з метою вимірювання температури і теплопровідності марсіанського ґрунту. Ці дані дозволять краще розуміти виникнення і розвиток поверхні, схожою на Землю.

Протягом найближчих 2 років за допомогою зонда вчені сподіваються вивчити фізичні властивості, розвиток і структуру ядра, кори і мантії Марса.

Місія InSight Mars проводитиме сейсмічні дослідження та вивчатиме внутрішні об’єкти планети за допомогою геодезичних методів та теплопередачі. Будівництво і запуск зонда обійшлися у 850 мільйонів доларів. Місія запланована на два роки.

InSight став восьмим за рахунком дослідним зондом, що дістався поверхні Марсу.

Нагадаємо, що аерокосмічна компанія SpaceX здійснила перший тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon .