Китай запустив два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями

У четвер вранці Китай успішно запустив і вивів на задану орбіту два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Ці два супутники, які є частиною місії панорамного спостереження за високоенергетичними електромагнітними аналогами гравітаційних хвиль (GECAM), були запущені з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю за допомогою ракети-носія Чанчжен-11 о 04:14 за пекінським часом.

Цей політ ракети-носія серії "Чанчжен" став вже 355-м числом.

Мета місії GECAM - зондування високоенергетичних небесних явищ: гравітаційних гамма-сплесків, високоенергетичних випромінювань швидких радіосплесків, спеціальних гамма-сплесків і магнітних сплесків, а також вивчення нейтронних зірок, чорних дір та інших компактних об'єктів і процесів їх злиття.

Крім того, місія GECAM використовуватиметься для виявлення високоенергетичних випромінювань у космосі, таких як сонячні спалахи, земні гамма-сплески та електронні промені, завдяки чому вчені отримають дані для подальших наукових спостережень.

Реалізацією проекту GECAM займається Академія наук Китаю. Ракету-носій Чанчжен-11 було розроблено Китайською корпорацією аерокосмічної науки і техніки.

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