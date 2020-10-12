Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Китай запустив два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями

У четвер вранці Китай успішно запустив і вивів на задану орбіту два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями.
Китай запустив два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями Фото: astroinformer.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Ці два супутники, які є частиною місії панорамного спостереження за високоенергетичними електромагнітними аналогами гравітаційних хвиль (GECAM), були запущені з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю за допомогою ракети-носія Чанчжен-11 о 04:14 за пекінським часом.

Цей політ ракети-носія серії "Чанчжен" став вже 355-м числом.

Мета місії GECAM - зондування високоенергетичних небесних явищ: гравітаційних гамма-сплесків, високоенергетичних випромінювань швидких радіосплесків, спеціальних гамма-сплесків і магнітних сплесків, а також вивчення нейтронних зірок, чорних дір та інших компактних об'єктів і процесів їх злиття.

Крім того, місія GECAM використовуватиметься для виявлення високоенергетичних випромінювань у космосі, таких як сонячні спалахи, земні гамма-сплески та електронні промені, завдяки чому вчені отримають дані для подальших наукових спостережень.

Реалізацією проекту GECAM займається Академія наук Китаю. Ракету-носій Чанчжен-11 було розроблено Китайською корпорацією аерокосмічної науки і техніки.

Читайте також:Cargo Dragon доставив на МКС модуль для запуску міні-супутників

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2020 10:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.