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Китай запустив на орбіту два оптичних супутники

Вони потрібні для моніторингу стану довкілля
Китайська академія космічних технологій (CAST) запустила з космодрому Таюань у провінції Шаньсі, Північний Китай, два супутники HJ-2A і HJ-2B для моніторингу навколишнього середовища.
Китай запустив на орбіту два оптичних супутники Фото: patrick.af.mil

Запуск супутників HJ-2A і HJ-2B відбувся за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4Б".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За даними CAST, нові супутники замінять своїх попередників покоління HJ-1A і HJ-1B, які використовувалися для моніторингу навколишнього середовища, для надання послуг у сфері охорони навколишнього середовища і природних ресурсів, водного, сільського та лісового господарства.

Зазначається, що HJ-2A і HJ-2B - це 16-метрові оптичні супутники з високою мобільністю, точністю управління і стабільністю, а також тривалим терміном служби.

Вони підтримуватимуть моніторинг чинників стихійних лих, макромоніторинг землекористування, нагляд і охорону водних ресурсів, динамічний моніторинг посівних площ та оцінку врожайності, а також забезпечать підтримку аварійно-рятувальних робіт під час землетрусів.

Нагадаємо, що раніше південнокорейський “екосупутник” зробив перші знімки

 
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28 09 2020 13:28
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