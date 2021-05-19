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Китай запустив на орбіту новий океанографічний супутник

Китайська влада у середу, 19 травня, успішно запустила на орбіту новий океанографічний супутник Haiyang-2D (HY-2D).
Китай запустив на орбіту новий океанографічний супутник Фото: Wang Jiangbo/Xinhua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
 
Ракета-носій Long March-4B разом із супутником HY-2D була запущена опівдні за пекінським часом із космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни.
 


Фото: Wang Jiangbo/Xinhua
 
Супутник HY-2D сформує групу з супутниками HY-2B та HY-2C для моніторингу навколишнього середовища океану. Група супутників буде, зокрема, займатися прогнозуванням морських катастроф у країні.
 
Зазначається, що це вже був 370-й запуск для ракети типу Long March-4B.
 
Як повідомлялося, компанія United Launch Alliance (ULA) з другої спроби запустила на орбіту ракету-носія Atlas V із супутником Космічних сил США.
 
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19 05 2021 10:42
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