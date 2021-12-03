Китай запустив ракету з експериментальним супутником
Ракета-носій, яка має вивести на орбіту експериментальний супутник, стартувала з космодрому о 01:51 за пекінським часом, повідомляє "Укрінформ".
Цей супутник буде головним чином використовуватися для проведення на орбіті випробувань нових технологій, включаючи моніторинг космічного середовища.
Зазначається, що "Чанчжен-7A Y2" - модифікована версія ракети "Чанчжен-7", вона являє собою нове покоління розроблених і побудованих Китаєм високоорбітальних ракет середнього розміру. Її вантажопідйомність становить не менше 7 тонн для геосинхронної орбіти.
При злітній масі 573 тонни нова ракета-носій має більшу вантажопідйомність, ніж попередні моделі. Основні ракети-носії Китаю, що знаходяться в експлуатації, можуть підіймати 5,5 тонни корисного навантаження на геосинхронну перехідну орбіту, а "Чанчжен-7А" здатна відправити на високу орбіту корисне навантаження вагою не менше 7 тонн.
Для "Чанчжен-7А" використовується екологічно чисте паливо, що складається з рідкого кисню і гасу. Її запуск знаменує собою модернізацію китайських ракет-носіїв середнього розміру.
Нагадаємо, що Китай і Росія працюють над створенням місячної станції
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