Китай запустив ракету з експериментальним супутником

Цей супутник буде головним чином використовуватися для проведення на орбіті випробувань нових технологій, включаючи моніторинг космічного середовища

Влада Китаю в п'ятницю, 12 березня, запустила ракету-носій "Чанчжен-7A Y2" з космодрому Веньчан.

Ракета-носій, яка має вивести на орбіту експериментальний супутник, стартувала з космодрому о 01:51 за пекінським часом, повідомляє "Укрінформ".

Цей супутник буде головним чином використовуватися для проведення на орбіті випробувань нових технологій, включаючи моніторинг космічного середовища.

Зазначається, що "Чанчжен-7A Y2" - модифікована версія ракети "Чанчжен-7", вона являє собою нове покоління розроблених і побудованих Китаєм високоорбітальних ракет середнього розміру. Її вантажопідйомність становить не менше 7 тонн для геосинхронної орбіти.

При злітній масі 573 тонни нова ракета-носій має більшу вантажопідйомність, ніж попередні моделі. Основні ракети-носії Китаю, що знаходяться в експлуатації, можуть підіймати 5,5 тонни корисного навантаження на геосинхронну перехідну орбіту, а "Чанчжен-7А" здатна відправити на високу орбіту корисне навантаження вагою не менше 7 тонн.

Для "Чанчжен-7А" використовується екологічно чисте паливо, що складається з рідкого кисню і гасу. Її запуск знаменує собою модернізацію китайських ракет-носіїв середнього розміру.

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