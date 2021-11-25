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Китай запустив супутник для оцінки врожайності країни та запобігання стихіям

Супутник успішно виведено на задану орбіту
Новий китайський супутник "Шиянь-11" у четвер успішно стартував із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Куайчжоу-1А".
Китай запустив супутник для оцінки врожайності країни та запобігання стихіям Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
Запуск був здійснений о 7:41 за пекінським часом. Супутник успішно виведено на задану орбіту.
 
"Шиянь-11" в основному використовуватиметься для повсюдного обстеження земельних та природних ресурсів країни, міського планування, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання та пом'якшення стихійних лих.
 
 
"Куайчжоу-1А" - це недорога та невелика твердопаливна ракета-носій, що відрізняється коротким циклом передстартової підготовки. Вона призначена для запуску низькоорбітальних супутників масою менше ніж 300 кг.
 
Для ракети-носія "Куайчжоу-1А" цей політ став 13-м.
 
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25 11 2021 14:07
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