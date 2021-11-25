Китай запустив супутник для оцінки врожайності країни та запобігання стихіям

Новий китайський супутник "Шиянь-11" у четвер успішно стартував із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Куайчжоу-1А".

Запуск був здійснений о 7:41 за пекінським часом. Супутник успішно виведено на задану орбіту.

"Шиянь-11" в основному використовуватиметься для повсюдного обстеження земельних та природних ресурсів країни, міського планування, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання та пом'якшення стихійних лих.

"Куайчжоу-1А" - це недорога та невелика твердопаливна ракета-носій, що відрізняється коротким циклом передстартової підготовки. Вона призначена для запуску низькоорбітальних супутників масою менше ніж 300 кг.

Для ракети-носія "Куайчжоу-1А" цей політ став 13-м.