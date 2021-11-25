ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНовий китайський супутник "Шиянь-11" у четвер успішно стартував із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Куайчжоу-1А".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив супутник для оцінки врожайності країни та запобігання стихіям
Супутник успішно виведено на задану орбіту
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Сіньхуа.
Запуск був здійснений о 7:41 за пекінським часом. Супутник успішно виведено на задану орбіту.
"Шиянь-11" в основному використовуватиметься для повсюдного обстеження земельних та природних ресурсів країни, міського планування, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання та пом'якшення стихійних лих.
"Куайчжоу-1А" - це недорога та невелика твердопаливна ракета-носій, що відрізняється коротким циклом передстартової підготовки. Вона призначена для запуску низькоорбітальних супутників масою менше ніж 300 кг.
Для ракети-носія "Куайчжоу-1А" цей політ став 13-м.
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25 11 2021 14:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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