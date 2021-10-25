Китай запустив супутник для захисту від космічного сміття Цей запуск став 393-ю місією для ракет-носіїв з серії Long March

Китай успішно запустив новий супутник з центру запуску супутників Січан, що у провінції Сичуань на південному заході країни.

Фото: Xinhua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію