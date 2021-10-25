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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай запустив супутник для захисту від космічного сміття

Цей запуск став 393-ю місією для ракет-носіїв з серії Long March
Китай успішно запустив новий супутник з центру запуску супутників Січан, що у провінції Сичуань на південному заході країни.
Китай запустив супутник для захисту від космічного сміття Фото: Xinhua
Про це повідомляє агенція Xinhua.
 
Супутник Shijian-21 був запущений о 9:27 ранку (за пекінським часом) ракетою-носієм Long March-3B та успішно вийшов на заплановану орбіту.
 
Супутник буде, переважно, використовуватися для тестування та перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття.
 
Цей запуск став 393-ю місією для ракет-носіїв з серії Long March.
 
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25 10 2021 14:33
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