ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай успішно запустив новий супутник з центру запуску супутників Січан, що у провінції Сичуань на південному заході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив супутник для захисту від космічного сміття
Цей запуск став 393-ю місією для ракет-носіїв з серії Long March
Фото: Xinhua
Про це повідомляє агенція Xinhua.
Супутник Shijian-21 був запущений о 9:27 ранку (за пекінським часом) ракетою-носієм Long March-3B та успішно вийшов на заплановану орбіту.
Супутник буде, переважно, використовуватися для тестування та перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття.
Цей запуск став 393-ю місією для ракет-носіїв з серії Long March.
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25 10 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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