ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВажка ракета-носій Ariane-5 Європейського космічного агентства (ESA) в неділю успішно вивела на орбіту два супутники зв'язку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ракета Ariane-5 вивела на орбіту французький військовий космічний апарат
Фото: Arianespace
Про це повідомила французька компанія-оператор Arianespace.
Запуск ракети із супутниками був здійснений о 03:10 за паризьким часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
Він повинен був відбутися на годину раніше, але перенесений через виявлені проблеми з першим ступенем ракети. Їх вдалося швидко усунути.
В рамках місії VA255 ракета вивела на геостаціонарну орбіту з апогеєм 35,2 тисяч км і перигеем 250 км супутники SYRACUSE 4A і SES-17, створені франко-італійським виробником аерокосмічної продукції Thales Alenia Space.
Військовий супутник SYRACUSE-4A вагою понад 3,8 тонни виведений на орбіту в інтересах міністерства оборони Франції. Він призначений для забезпечення зв'язку між командними пунктами у Франції і угрупованнями військ, що дислокуються по всьому світу. Крім цього, апарат обладнаний оптико-електронною системою стеження.
Супутник зв'язку SES-17 з високою пропускною спроможністю створений люксембурзький компанією SES S.A.
Загальна маса виведеного на орбіту ракетою Ariane-5 корисного навантаження становить понад 11,2 тонн.
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