НОВИНИМіжнародна космічна станція (МКС) на час втратила орієнтацію при тестуванні двигунів російського корабля "Союз МС-18".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МКС тимчасово "загубилася" в просторі через тести на російському кораблі
Пізніше орієнтація станції була відновлена. МКС і екіпажу нічого не загрожує
Фото: NASA
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
Пізніше орієнтація станції була відновлена. МКС і екіпажу нічого не загрожує, зазначається у повідомленні ракетно-космічної корпорації "Енергія".
У попередній раз МКС втрачала орієнтацію у просторі 30 липня. Тоді, після пристикування до станції модуля "Наука" відбулося нештатне включення його двигунів, станцію розвернуло на 45 градусів. Для компенсації імпульсу довелося задіяти двигуни модуля "Зірка" і вантажного корабля "Прогрес". У "Роскосмосі" пояснили інцидент роботою із залишками палива в модулі "Наука".
Як повідомлялося, на початку вересня пожежна сигналізація спрацювала в російському модулі "Зірка" на Міжнародній космічній станції (МКС).
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