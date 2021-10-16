МКС тимчасово "загубилася" в просторі через тести на російському кораблі

Пізніше орієнтація станції була відновлена. МКС і екіпажу нічого не загрожує

Міжнародна космічна станція (МКС) на час втратила орієнтацію при тестуванні двигунів російського корабля "Союз МС-18".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

Пізніше орієнтація станції була відновлена. МКС і екіпажу нічого не загрожує, зазначається у повідомленні ракетно-космічної корпорації "Енергія".

У попередній раз МКС втрачала орієнтацію у просторі 30 липня. Тоді, після пристикування до станції модуля "Наука" відбулося нештатне включення його двигунів, станцію розвернуло на 45 градусів. Для компенсації імпульсу довелося задіяти двигуни модуля "Зірка" і вантажного корабля "Прогрес". У "Роскосмосі" пояснили інцидент роботою із залишками палива в модулі "Наука".

Як повідомлялося, на початку вересня пожежна сигналізація спрацювала в російському модулі "Зірка" на Міжнародній космічній станції (МКС).