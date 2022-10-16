НОВИНИУ Китаї 15 жовтня відправили у космос новий супутник дистанційного зондування. Він успішно вийшов на орбіту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив у космос новий супутник
Джерело: Xinhua
Про це повідомляє Xinhua.
Запуск відбувся з космодрому Січан, розташованого в провінції Сичуань на південному заході країни.
Супутник Yaogan-36 було піднято за допомогою ракети-носія Long March 2D о 03:12 за пекінським часом.
"Це був 444-й політ ракет-носіїв серії Long March", - вказують ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що Hubble зробив нове яскраве фото далекого космосу.
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16 10 2022 10:25 МЕДІА
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