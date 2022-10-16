Китай запустив у космос новий супутник

У Китаї 15 жовтня відправили у космос новий супутник дистанційного зондування. Він успішно вийшов на орбіту.

Джерело: Xinhua

Про це повідомляє Xinhua. Запуск відбувся з космодрому Січан, розташованого в провінції Сичуань на південному заході країни. Супутник Yaogan-36 було піднято за допомогою ракети-носія Long March 2D о 03:12 за пекінським часом. "Це був 444-й політ ракет-носіїв серії Long March", - вказують ЗМІ. Раніше повідомлялось, що Hubble зробив нове яскраве фото далекого космосу.

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