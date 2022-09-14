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Китай запустив у космос супутник зв'язку
Фото: Getty Images
Китай здійснив успішний запуск супутника Чжунсін-1Е в космос із космодрому Веньчан, який розташований на півдні країни.
Про це повідомляє "Сіньхуа".
"Супутник Чжунсін-1Е було запущено у вівторок о 16:18 за київським часом", - йдеться у повідомленні.
Для запуску Китай застосував модифіковану версію ракети-носія Чанчжен-7, яка й допомогла вивести апарат на орбіту.
Раніше повідомлялося, що Китай вивів на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі.
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14 09 2022 15:40 МЕДІА
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