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Китай запустив у космос супутник зв'язку

Ольга
Матарикіна
Супутник надаватиме високоякісні послуги з передачі голосових повідомлень, даних, радіо- та телевізійних сигналів
Китай запустив у космос супутник зв Фото: Getty Images
Китай здійснив успішний запуск супутника Чжунсін-1Е в космос із космодрому Веньчан, який розташований на півдні країни.
 
Про це повідомляє "Сіньхуа".
 
"Супутник Чжунсін-1Е було запущено у вівторок о 16:18 за київським часом", - йдеться у повідомленні.
 
Для запуску Китай застосував модифіковану версію ракети-носія Чанчжен-7, яка й допомогла вивести апарат на орбіту.
 
Раніше повідомлялося, що Китай вивів на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі.
 
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14 09 2022 15:40
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