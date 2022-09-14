Китай запустив у космос супутник зв'язку

Супутник надаватиме високоякісні послуги з передачі голосових повідомлень, даних, радіо- та телевізійних сигналів

Китай здійснив успішний запуск супутника Чжунсін-1Е в космос із космодрому Веньчан, який розташований на півдні країни.

"Супутник Чжунсін-1Е було запущено у вівторок о 16:18 за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Для запуску Китай застосував модифіковану версію ракети-носія Чанчжен-7, яка й допомогла вивести апарат на орбіту.