НОВИНИКитайська влада заявила, що гігантські панди хоч і залишаються в категорії вразливих, але вже не перебувають під загрозою зникнення. А все через збільшення кількості цих тварин у дикій природі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай заявив, що гігантські панди більше не перебувають під загрозою зникнення
Така зміна статусу панд "відображає поліпшення умов їхнього життя і зусилля Китаю зі збереження інтеграції їх у місце існування
Іспанія, Мадрид, 9 квітня 2014 року. Семимісячна гігантська панда Сінь Бао гуляє в зоопарку у Мадриді. Фото: AFP
Про це сказав очільник Департаменту природи та охорони довкілля Міністерства екології та охорони довкілля Цуй Шухонг, повідомляє BBC.
Так, кількість цих тварин у дикій природі вдалося збільшити до 1800. За словами фахівців, це зробили завдяки низці довгострокових заходів, зокрема зі збільшення території їхнього існування, розвитку бамбукових лісів та розведенню тварин у неволі.
За словами Шухонга, така зміна статусу панд "відображає поліпшення умов їхнього життя і зусилля Китаю зі збереження інтеграції їх у місце існування".
У 2016 році Міжнародний союз охорони природи (МСОП) уже виключав гігантських панд із переліку видів, яким загрожує зникнення. Проте тоді китайська влада оскаржила це рішення.
Пекін тоді наголосив, що таке рішення МСОП змусить людей повірити, що заходи зі збереження цих тварин можна послаблювати. Заява китайського уряду - це перший випадок визнання зміни статусу цього виду самим Пекіном.
Китай є єдиною країною, де розташоване природне середовище панд. Головною причиною загрози існуванню гігантських панд були втрата середовища проживання та дуже низький рівень народжуваності.
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09 07 2021 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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