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Китай заявив, що поважає суверенітет всіх колишніх держав СРСР

24 квітня 2023, 14:02
Китай заявив, що поважає суверенітет всіх колишніх держав СРСР
Фото: з вільного доступу
Сьогодні уряд Китаю зробив заяву, що поважає суверенний статус держав всіх колишніх країн радянського союзу.

Після того, як посол Пекіна у Франції Лу Шає викликав обурення своєю заявою спростування зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін. 

Про це повідомляє Blomberg.

"Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу", – заявила речниця МЗС Китаю.

Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН, додала вона. 

"Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами", – сказала Мао Нін і додала, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретували позицію Китаю щодо українського питання. За словами Мао, вони сіють розбрат у відносинах між Китаєм і відповідними країнами.

 Раніше Європарламент закликає оголосити посла Китаю у Франції персоною нон грата.
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