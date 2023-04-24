Китай заявив, що поважає суверенітет всіх колишніх держав СРСР

Сьогодні уряд Китаю зробив заяву, що поважає суверенний статус держав всіх колишніх країн радянського союзу.

Після того, як посол Пекіна у Франції Лу Шає викликав обурення своєю заявою спростування зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Про це повідомляє Blomberg.

"Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу", – заявила речниця МЗС Китаю.

Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН, додала вона.

"Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами", – сказала Мао Нін і додала, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретували позицію Китаю щодо українського питання. За словами Мао, вони сіють розбрат у відносинах між Китаєм і відповідними країнами.