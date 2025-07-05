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Китай заявив ЄС, що не хоче поразки росії у війні – CNN

05 липня 2025, 13:02
Китай заявив ЄС, що не хоче поразки росії у війні – CNN
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Програш рф може дозволити США повністю зосередити свою увагу на КНР.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час розмові з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас сказав, що Пекін не може прийняти поразку Росії у війні проти України.

Про це информує телеканал CNN.

Слова Вана Ї прозвучали під час 4-х годинної зустрічі з Каллас в рамках візиту до Брюсселя.

Зустріч "відзначилася жорстким, проте шанобливим обміном думками з широкого кола питань: від кібербезпеки й рідкісноземельних металів до торговельних дисбалансів, Тайваню та Близького Сходу".

Каллас же вважає, що Китай не може прийняти поразки рф, адже це "може дозволити США повністю зосередити свою увагу на Китаї", зазначає CNN.

Ймовірно, такі слова свідчать, що Пекін може віддати перевагу тривалій війні в Україні, яка не дозволить США зосередитися на суперництві з ним.

Також Слова Вана Ї суперечать публічній позиції Пекіна про нейтралітет у війни.

Раніше Пекін заперечувати, що постачає москві зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Вчора ми повідомляли, що в "Геранях", що сьогодні атакували Україну, виявили китайські компоненти.

 

Китайвійна

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