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В "Геранях", що сьогодні атакували Україну, виявили китайські компоненти

04 липня 2025, 18:32
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Джерело: iswnews.com
Саме ними армія рф атакувала столицю.

Співробітники Служби безпеки України виявили в російській версії ударного безпілотника Shahed – безпілотника "Герань" компоненти, які виготовлені в Китайській Народній Республіці.

Про це повідомляє СБУ.

"Ці компоненти, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня", - зазанчили у спецслужбі.

Це стало зрозумілим з маркування компанії-виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на відповідних деталях.

СБУ збирає усі докази терористичної атаки Росії по Києву і документує злочини росіян.

Також у відомстві класифікували російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що сьогодні росія масовано атакувала Україну. Було збито 478 із 550 цілей.

 

війнаармія рф

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