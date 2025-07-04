росія масовано атакувала Україну: збито 478 з 550 цілей

Майже усі цілі летіли на Київ.

Від 18 вечера середі до ранку четверга армія рф атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу - 478 були знешкоджени, проте є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram-каналі.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях", - йдеться в дописі.

росіни запустили по Україні 539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (з них понад 330 – "Шахеди"), 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 4 крилаті ракети Іскандер-К.

Майже усі цілі були направлені на столицю.

Загалом повітряні сили збили 2 крилаті ракети Іскандер-К та 268 дронів. Ще 208 безпілотників були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку тижня росія масовано атакувала всю Україну сотнями "Шахедів", балістикою та ракетами з Ту-95МС.