Китай збільшує оборонний бюджет на 7,2%

Оборонний бюджет КНР на цей рік складатиме $245 млрд.

Уряд Китаю збільшить оборонний бюджет на 7,2% і продовжить розвивати сучасної армії, що посилення територіальних претензій і протидію впливу США в Азії.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Видання пише, що військові витрати Китаю залишаються другими за величиною у світі після США.

Також Пекін вже має найбільший у світі військово-морський флот.

На сьогодні оборонний бюджет складає близько 245 мільярдів доларів і про його збільшення було оголошено на щорічному засіданні законодавчого органу Китаю.

Збільшення бюджету на оборону на 7,2% відповідає показнику минулого року, але відсоток є нижчим, порівняно з двозначними відсотковими приростами попередніх років, це відображає загальне уповільнення економіки Китаю.

Також Китай погрозив відповіддю на нові мита США.