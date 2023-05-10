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Китай збільшив експорт у росію до рекордних $9,6 млрд

10 травня 2023, 14:59
Китай збільшив експорт у росію до рекордних $9,6 млрд
Фото: chinadaily.com.cn
На 153% виріс експорт китайських продуктів до росії порівняно з попереднім роком.

Китайський експорт до росії у квітні сягнув рекордного рівня, підскочивши на 153% порівняно з попереднім роком – до 9,6 млрд дол., що свідчить про дедалі тісніші економічні відносини двох країн.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, після вторгнення росії в Україну на початку спостерігався спад, але згодом торгівля різко зросла.

Загальний обсяг торгівлі сягнув другого найбільшого рівня в історії – близько $19 млрд, що не набагато менше березневого піку.

Найбільшою статтею китайського експорту, біля 20%, стало транспортне обладнання: автомобілі та запчастини до них. 

Близько 15% китайського експорту займає електроніка, ще 24% – промислове обладнання та запчастини.

Раніше стало відомо, що JYSK в 1,5 рази збільшив експорт меблів з України.

РосіяекспортКитай

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