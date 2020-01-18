Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай збільшив випуск сталі майже до 1 мільярда тонн

Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю
Згідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.
Китай збільшив випуск сталі майже до 1 мільярда тонн Фото: nd.zp.ua

Китай збільшив в 2019 році виплавку сталі на 8,3%, до рекордних 996,34 млн тонн, повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю.

Згідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.

Випуск сталевої продукції в КНР за підсумками року підвищився на 9,8%, до 1,2 млрд тонн.

У грудні цей показник виріс на 11,3%, до 104,33 млн тонн.

Нагадаємо, що у  Китаї зафіксували найнижчу з 1949 року народжуваність.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2020 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.