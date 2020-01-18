ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗгідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай збільшив випуск сталі майже до 1 мільярда тонн
Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю
Фото: nd.zp.ua
Китай збільшив в 2019 році виплавку сталі на 8,3%, до рекордних 996,34 млн тонн, повідомляє "Економічна правда".
Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю.
Згідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.
Випуск сталевої продукції в КНР за підсумками року підвищився на 9,8%, до 1,2 млрд тонн.
У грудні цей показник виріс на 11,3%, до 104,33 млн тонн.
Нагадаємо, що у Китаї зафіксували найнижчу з 1949 року народжуваність.
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