Китай збільшив випуск сталі майже до 1 мільярда тонн

Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю

Згідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.

Китай збільшив в 2019 році виплавку сталі на 8,3%, до рекордних 996,34 млн тонн, повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю.

Згідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.

Випуск сталевої продукції в КНР за підсумками року підвищився на 9,8%, до 1,2 млрд тонн.

У грудні цей показник виріс на 11,3%, до 104,33 млн тонн.

Нагадаємо, що у Китаї зафіксували найнижчу з 1949 року народжуваність.