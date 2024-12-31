Китай хакнув Міністерство фінансів США – NYT

Підтримувані КНР хакери отримали доступ до робочого простору державних службовців та не секретних документів.

Цей епізод стався в особливо делікатний момент, коли Білий дім має справу з одним із наймасштабніших і найруйнівніших хакерських атак на американську інфраструктуру в кібернетичному світі.

Про заявила адміністрація президента США Джо Байдена, пише американська газета The New York Times.

Міністерство фінансів в листі написало, що 8 грудня отримало повідомлення від сторонньої компанії BeyondTrust про те, що хакер отримав ключ безпеки, який дозволив йому віддалено отримати доступ до певних робочих станцій Казначейства і документів на них.

"На основі наявних ознак, інцидент був пов'язаний з китайським державним суб'єктом Advanced Persistent Threat. Відповідно до політики Казначейства, зломи, пов'язані з APT, вважаються серйозним інцидентом у сфері кібербезпеки", – йдеться в листі.

Американське міністерство заявило, що співпрацювало з ФБР, розвідувальним співтовариством та іншими органами, аби визначити наслідки злому.

Крім того, скомпрометована служба була відключена, і наразі жодних доказів того, що китайський державний суб'єкт все ще має доступ до інформації Казначейства.

У Мінфіні не уточнили, коли саме сталась атакаоднак додали, що розкриють більше деталей у майбутньому звіті Конгресу.

Видання пише, що китайські офіційні особи довгий час заперечували будь-яку роль уряду в хакерських атаках і налагодили діалог зі Сполученими Штатами для спільної роботи над кібербезпекою.

На початку грудня представники Міністерства фінансів США відвідали Китай для проведення низки зустрічей своїх економічних і фінансових робочих груп, які обговорюють співпрацю з питань кібербезпеки.