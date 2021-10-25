НОВИНИКитай скоротить використання викопного палива до рівня нижче 20% до 2060 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай зменшить використання викопного палива до 20% до 2060 року
Китай має намір поступово збільшити частку споживання невикопних енергоресурсів приблизно до 20% до 2025 року, приблизно до 25% до 2030 року і понад 80% до 2060 року
Фото: з відкритих джерел
Про це свідчить документ про роботу Китаю з досягнення пікового рівня викидів вуглецю і вуглецевої нейтральності, оприлюднений Xinhua, The Guardian, повідомляє "Економічна правда".
"Китай має намір поступово збільшити частку споживання невикопних енергоресурсів приблизно до 20% до 2025 року, приблизно до 25% до 2030 року і понад 80% до 2060 року", - зазначають у документі.
У керівних принципах також була підтверджена більш рання мета скорочення викидів вуглецю на одиницю ВВП на 18% до 2025 року в порівнянні зі стандартами 2020 року. До 2030 року вони знизяться більш ніж на 65% у порівнянні з рівнем 2005 року.
The Guardian пише, що ці керівні принципи Китаю з'являються в міру того, як країни готуються до кліматичного саміту в Глазго 31 жовтня, на якому лідера країни Сі Цзіньпіна "явно не буде".
Нагадаємо: На початку жовтня Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового довкілля фундаментальним людським правом.
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25 10 2021 09:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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