БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ понеділок ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за останні роки
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 87 центів, або на 1%, до 85,73 долара за барель, що є найвищою ціною з жовтня 2018 року.
Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 1,12 долара, або 1,4%, до 83,40 долара за барель - найвищий показник з жовтня 2014 року.
Минулого тижня обидва контракти виросли як мінімум на 3%.
Reuters пише, що попит продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19. Цьому сприяло те, що виробники електроенергії відмовляються від дорогого газу і вугілля на користь мазуту і дизельного палива.
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