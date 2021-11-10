Нафта дорожчає через підвищений попит і дефіцит

Вартість грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $83,73 за барель

Ціни на нафту зростають у понеділок, 11 жовтня, на тлі відновлення економічної активності й обмеження пропозиції з боку великих виробників.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $83,73 за барель, що на $1,34 (1,63%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $1,59 (2%) - до $80,94 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $82,39 і $79,35 відповідно.

За минулий тиждень ціна WTI підскочила більш ніж на 5%, продемонструвавши зростання за підсумками сьомого тижня поспіль, що стало найтривалішим періодом підйому з грудня 2013 року. Ціна Brent демонструвала зростання за підсумками минулих п'яти тижнів.

Ціни зросли, оскільки все більше вакцинованих груп населення виходять з карантину, підтримуючи відновлення економічної активності. У міру відновлення світової економіки також ростуть ціни на вугілля та газ, що зробило нафту більш привабливою як пального для виробітку електроенергії. Це підштовхнуло ринки сирої нафти до зростання.

В Індії в деяких штатах спостерігаються відключення електроенергії через брак вугілля, в той час, як у Китаї уряд наказав шахтарям збільшити видобуток вугілля у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію.

Бурова активність у Сполучених Штатах минулого тижня зросла на тлі підвищення цін на вуглеводні. Парк бурових установок був збільшений на п'ять одиниць, що стало п'ятим тижневим зростанням кількості нафтогазових бурових установок.

Міненерго США минулого тижня повідомило, що поки не планує продаж нафти зі стратегічного резерву. Штати час від часу використовували свої стратегічні резерви, зазвичай після ураганів або інших перебоїв у поставках.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники минулого тижня вирішили підтримувати стійке поступове зростання видобутку. Однак, на думку галузевих експертів, нових барелів недостатньо для задоволення панічного попиту на нафту.

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