Китай зробив прорив у радіолокаційних технологіях

Китайські вчені розробили найшвидший аналого-цифровий перетворювач (АЦП) для військового використання, що може покращити системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Китайська "новаторська" технологія мікросхем може дати військовим критичну перевагу в реальних боях.

"Китай розробив чіп, який може виявляти радіолокаційний сигнал та реагувати на 91,46% швидше за аналоги", – пише видання.

Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП, Analogue Digital Converter) вбудовані в багато сучасних пристроїв, наприклад, смартфони та фотоапарати. Але там вони не відіграють вирішальної ролі – пристрої також використовують і в радіоелектронній боротьбі, оскільки вони є елементарним компонентом радіолокаційних систем. Їхнє завдання просте: вони повинні перетворити аналогові вхідні сигнали, такі як електромагнітні хвилі, в цифровий потік даних. На полі бою важливо, щоб пристрої працювали особливо швидко. Частка секунди може бути вирішальною в тому, чи вдасться захистити ракету чи ні.

Як повідомляє газета South China Morning Post, китайські дослідники добилися прориву в цій галузі. Їм вдалося скоротити затримку таких перетворювачів з наносекунд до пікосекунд.

Ця розробка дозволить зробити весь процес виявлення радіолокаційних сигналів та реагування на них удвічі швидше, ніж раніше. Це означатиме величезну перевагу для армії КНР.

АЦП в радіолокаційних системах обробляють мільярди даних за секунду і генерують величезні обсяги даних. Це призводить до високого енергоспоживання пристроїв та великого виділення тепла у сучасних приймачах РЕБ, пишуть дослідники.

АЦП військового призначення перетворює сигнали на повну потужність тільки після підтвердження, що отриманий сигнал є сигналом радара. Це може скоротити споживання електроенергії на понад 30%, що, за словами дослідницької групи, є "новаторським". Самі чіпи АЦП виробляються за 28-нанометровим техпроцесом – стандартом, який вже давно застосовується, і чіпи легко виробляти у великих кількостях у Китаї.