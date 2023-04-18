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Китайська економіка відновлюється після скасування пандемічних заходів — ЗМІ

18 квітня 2023, 12:46
Китайська економіка відновлюється після скасування пандемічних заходів — ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Зростання ВВП Китаю перевершило прогнози аналітиків

Економіка Китаю зросла у першому кварталі року на 4,5% – швидше, ніж очікувалося, адже країна вийшла з жорстких обмежень, пов'язаних з пандемією Covid-19.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається в матеріалах Національного бюро статистики Китаю, після пандемії економіка Китаю відновлюється швидше, ніж очікувалося.

Як йдеться в матеріалі, інвестори уважно стежили за даними першого кварталу, щоб оцінити темпи відновлення економіки Китаю після того, як Пекін різко скасував обмеження на COVID в грудні і послабив тиск проти технологічних компаній. 

ВВП зріс завдяки збільшенню витрат домогосподарств і зростанню виробничої активності на тлі скасування заходів по боротьбі з коронавірусом в грудні.

Дані за березень показали, що роздрібні продажі, що э основним показником споживання домогосподарств, зросли на 10,6% в порівнянні з попереднім роком.

Водночас, виробництво на заводах країни зросло на 3,9% - дещо менше прогнозів економістів.

Тим часом, зросла авіаційна галузь країни з відкриттям Китаю для іноземців. У березні було здійснено понад 45 мільйонів пасажирських авіаперевезень, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Зростання ВВП Китаю минулого року впало до одного з найгірших показників за майже півстоліття через обмеження, пов'язані з COVID.

Раніше повідомлялось, що Китай готовий співпрацювати з Німеччиною в сфері економіки і торгівлі.

економікаКитайCOVID-19

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