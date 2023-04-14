Китайська фірма імпортувала мідь з окупованих рф територій України — Reuters

Згідно з Державною митною статистикою, в період з жовтня по лютий Китай імпортував з росії мідь та мідні сплави на суму 852 млн доларів.

Компанія з Китаю купила мідні злитки на суму не менше 7,4 мільйона доларів на заводі, який знаходиться на тимчасово окупованій росією території України. Підприємство знаходиться під західними санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство пише, що Китай не вводив ніяких обмежень на торгівлю з росією, але США пригрозили внести в чорний список компанії, які порушили санкції, і застерегли Пекін від поставок до москви товарів, заборонених експортними правилами США.

Отримана інформація підтверджує торгівлю Китаю з окупованими росією регіонами України з 24 лютого 2022 року.

Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму 7,4 мільйона доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. Завод розташований в Донецькій області на сході України, недалеко від кордону з Луганськом. І Донецьк, і Луганськ були в числі чотирьох українських областей, які президент путін оголосив у вересні минулого року частиною росії.

Представники торгово-виробничої компанії Quzhou Nova, яка базується в місті Цюйчжоу в східній провінції Чжецзян, повідомили, що у неї немає імпортних і експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними сплавами в злитках.

Коли агентство Reuters показало Quzhou Nova митні дані, то компанія заявила, що їй "важко зрозуміти документ, оскільки цей документ не проштампований та не підписаний", і запропонувала зв'язатися з митницею з цього питання.

База даних, в якій зібрана інформація про всі поставки по всьому світу, не ставить печатки або підписи на своїй інформації.

Митна служба Китаю не надала детальної інформації про імпорт. У ньому йшлося, що "дані про торгівлю компанії не розголошуються в нашій публічній інформації".

Згідно з Державною митною статистикою, в період з жовтня по лютий Китай імпортував з росії мідь та мідні сплави на суму 852 млн доларів.

Джерело на Дебальцевському заводі на умовах анонімності повідомило, що на території заводу знаходиться цех кольорової металургії. Джерело відмовилося коментувати питання про постачання мідних сплавів в Китай, заявивши, що інформація є "комерційною таємницею".

У Федеральній митній службі росії, до якої звернулися за коментарем, повідомили Reuters, що інформація про компанію є конфіденційною та не розголошується.

Компанія Quzhou Nova спеціалізується на експорті обгорткового паперу. Вона виробляє та продає товари для тютюнової промисловості, в тому числі папір, алюмінієву фольгу та поліпропіленову плівку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим у війну в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.