CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо України прибули спеціалісти з розвитку технологій виробництва електробусів, які обговорювали можливість розробки та впровадження процесів виробництва електричних автобусів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Електробуси почнуть збирати в Україні
Українське представництво китайської компанії Skywell повідомило про те, що на території України планують збирати електробуси
Фото: facebook/SkywellUkraine
"Обговорювали можливість та технологію організації крупновузлового збирання електробусів Skywell в Україні. Тож... таки будемо виробляти електробуси Skywell в Україні", — повідомили у Skywell, йдеться у "Громадське".
Skywell — китайська компанія, заснована у 2011 році. Спеціалізується на виробництві та продажі великих, середніх та малих автобусів, пасажирських автомобілів та їхніх компонентів, що працюють на електроенергії.
Читайте також: Київ візьме в кредит €110 млн на закупівлю трамваїв і вагонів метро
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 05 2019 18:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені