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Електробуси почнуть збирати в Україні

Українське представництво китайської компанії Skywell повідомило про те, що на території України планують збирати електробуси
До України прибули спеціалісти з розвитку технологій виробництва електробусів, які обговорювали можливість розробки та впровадження процесів виробництва електричних автобусів.
Електробуси почнуть збирати в Україні Фото: facebook/SkywellUkraine

"Обговорювали можливість та технологію організації крупновузлового збирання електробусів Skywell в Україні. Тож... таки будемо виробляти електробуси Skywell в Україні", — повідомили у Skywell, йдеться у "Громадське".

Skywell — китайська компанія, заснована у 2011 році. Спеціалізується на виробництві та продажі великих, середніх та малих автобусів, пасажирських автомобілів та їхніх компонентів, що працюють на електроенергії.

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28 05 2019 18:04
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