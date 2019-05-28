Електробуси почнуть збирати в Україні

Українське представництво китайської компанії Skywell повідомило про те, що на території України планують збирати електробуси

До України прибули спеціалісти з розвитку технологій виробництва електробусів, які обговорювали можливість розробки та впровадження процесів виробництва електричних автобусів.

"Обговорювали можливість та технологію організації крупновузлового збирання електробусів Skywell в Україні. Тож... таки будемо виробляти електробуси Skywell в Україні", — повідомили у Skywell, йдеться у "Громадське".

Skywell — китайська компанія, заснована у 2011 році. Спеціалізується на виробництві та продажі великих, середніх та малих автобусів, пасажирських автомобілів та їхніх компонентів, що працюють на електроенергії.

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