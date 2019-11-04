Київ візьме в кредит €110 млн на закупівлю трамваїв і вагонів метро Кредит дозволить закупити до 50 вагонів метро і 40 трамвайних вагонів

Київська міська рада дозволила комунальному підприємству "Київський метрополітен" і "Київпастранс" під свою гарантію залучити €50 млн і відповідно €60 млн кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю трамвайних і вагонів метро. Рішення було прийнято на засіданні 11 квітня.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Цим самим рішенням Київрада уповноважила мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка підписати угоду про підготовку кредитного фінансування. Згідно з пояснювальною запискою, реалізація кредиту дозволить закупити до 50 вагонів метро і 40 трамвайних вагонів завдовжки 30-34 метри, пристосованих до обслуговування людей з особливими потребами. Також було відзначено, що зношеність трамвайного парку "Київпастрансу" становить 89%. Нагадаємо, спільне українсько-німецьке підприємство "Електротранс" (Львів) виграло тендер комунального підприємства "Київпастранс" на закупівлю 10 трамваїв за 505,392 млн гривень. Раніше, заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян розповів, що Київ може повністю позбутися від маршруток через 3-4 роки. Для цього столичній владі необхідно закуповувати не менше 100 нових автобусів.

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