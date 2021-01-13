Китайська компанія Sinovac може наростити виробництво вакцини до мільярда доз на рік
Підрозділ китайської компанії Sinovac може збільшити в лютому річні виробничі потужності вакцини від коронавірусу до мільярда доз, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ з посиланням на голову компанії Інь Вейдуна.
Наразі виробнича лінія Sinovac може виготовити 500 млн доз вакцини на рік. За словами Інь Вейдуна, в лютому виробничі потужності компанії можуть зрости вдвічі.
Понад 7 млн доз вакцини CoronaVac уже доставили до регіонів, включаючи Пекін і провінцію Гуандун. Дані про ефективність препарату різняться. Так, на випробуваннях у Бразилії вона становила 50,4%, а в Туреччині та Індонезії - 65,3% і 91,5% відповідно.
Вакцина Sinovac входить до програми екстреної вакцинації китайської влади, в рамках якої щеплення від коронавірусу зробили вже понад 10 млн разів.
Нагадаємо, що країни ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna
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