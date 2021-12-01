Країни ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Brussels Time.
Зокрема, перші дози вакцини отримали у Бельгії, Нідерландах, Франції та Німеччині.
Вакцина Moderna виробляється у двох місцях: у США та у місті Вісп, Швейцарія. Транспортуванням вакцини займатиметься швейцарська логістична група Kuehne + Nagel.
У Європі вакцини зберігатимуться та централізуватимуться в одному центрі, але його точне місцезнаходження не розголошується.
Очікується, що перевозитимуть вакцину автомобільним транспортом. Kuehne + Nagel має 200 спеціальних транспортних засобів для перевезення фармацевтичної продукції. Вакцина Moderna повинна зберігатися при -20 градусах Цельсія, що є менш складним, ніж вакцина Pfizer / BioNTech, яка повинна зберігатися при -80 градусах.
Минулої середи Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та Європейська Комісія дали зелене світло вакцині Moderna. Крім Pfizer / BioNTech, це друга вакцина, яка може бути використана в ЄС проти коронавірусу.
Європа замовила у американського виробника 160 мільйонів доз, які будуть розподілені між 27 країнами ЄС.
Нагадаємо, що Moderna заявляє, що її COVID-вакцина може дати захист до кількох років
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