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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китайська пошукова компанія та Geely збираються створювати електромобілі

Об'єднання з Geely відбувається в міру того, як зростає число китайських компаній у сфері технологій, які об'єднують зусилля з автовиробниками для розробки електромобілів
Провідна китайська пошукова компанія в системі інтернет Baidu заявила про об'єднання зусиль із великим автовиробником всередині країни для створення електромобілів.
Китайська пошукова компанія та Geely збираються створювати електромобілі Фото: Baidu Inc./Twitter

Baidu створить дочірню компанію з Geely Holding Group. Нова компанія випускатиме і продаватиме електромобілі, повідомляє "Укрінформ".

Китайська компанія надасть технологію безпілотних автомобілів, а Geely, скоріш за все, займатиметься безпосередньо виробництвом.

У той же час Baidu не надала подробиць, включаючи плани про початок продажу автомобілів новою компанією.

Зазначається, що останнім часом Baidu за підтримки китайського уряду займалася розробкою технології безпілотних автомобілів.

Об'єднання з Geely відбувається в міру того, як зростає число китайських компаній у сфері технологій, які об'єднують зусилля з автовиробниками для розробки електромобілів.

Китай є найбільшим у світі ринком автомобільної продукції - тут щорічно продається понад 25 мільйонів одиниць автомашин. Останнім часом швидко зростає попит на електромобілі - їх у країні продається близько мільйона одиниць за рік.

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12 01 2021 12:34
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