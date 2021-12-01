Китайська пошукова компанія та Geely збираються створювати електромобілі
Baidu створить дочірню компанію з Geely Holding Group. Нова компанія випускатиме і продаватиме електромобілі, повідомляє "Укрінформ".
Китайська компанія надасть технологію безпілотних автомобілів, а Geely, скоріш за все, займатиметься безпосередньо виробництвом.
У той же час Baidu не надала подробиць, включаючи плани про початок продажу автомобілів новою компанією.
Зазначається, що останнім часом Baidu за підтримки китайського уряду займалася розробкою технології безпілотних автомобілів.
Об'єднання з Geely відбувається в міру того, як зростає число китайських компаній у сфері технологій, які об'єднують зусилля з автовиробниками для розробки електромобілів.
Китай є найбільшим у світі ринком автомобільної продукції - тут щорічно продається понад 25 мільйонів одиниць автомашин. Останнім часом швидко зростає попит на електромобілі - їх у країні продається близько мільйона одиниць за рік.
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