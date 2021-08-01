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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple та Hyundai розпочали перемовини щодо виробництва електрокарів

У компанії Hyundai Motor Co повідомили, що наразі знаходяться на етапі ранніх перемовин з Apple - йдеться про можливі плани техногіганта розпочати сумісне виробництво електрокарів.
Apple та Hyundai розпочали перемовини щодо виробництва електрокарів Фото: online.wsj.com

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Раніше корейське медіа Korea Economic Daily TV повідомило, що Apple та Hyundai ведуть перемовини щодо виробництва електрокарів та батарей до 2027 року, внаслідок чого акції автовиробника зросли на 25%.

8 січня Hyundai підтвердив, що знаходяться у перемовинах з Apple, проте не зазначав їхній предмет. Пізніше виробник повідомив, що "отримав запити щодо кооперації у виробництві безпілотних електрокарів від різних компанії", назви яких не розголошуються.

Apple наразі ситуацію не коментує.

Компанії раніше працювали разом над програмним забезпеченням CarPlay, що дозволяє з’єднувати iPhone техкомпанії з автівками Hyundai.

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08 01 2021 16:34
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