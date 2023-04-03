Китайська шпигунська повітряна куля збирала розвіддані з конфіденційних військових об'єктів США – NBC

Розвіддані, які Китай збирав, в основному ґрунтувалися на електронних сигналах, які можна було отримати від систем озброєння або включати повідомлення персоналу бази.

Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США, незважаючи на спроби американців перешкоджати цьому.

Як повідомляє NBC News розповіли неназвані американські чиновники.

За їхніми словами, Китай міг керувати повітряною кулею, щоб він здійснив кілька прольотів над американськими військовими базами та передав зібрану інформацію в Пекін в режимі реального часу.

Чиновники додали, що зібрана Китаєм розвідувальна інформація в основному складалася з електронних сигналів, які можуть бути отримані від систем озброєння або включати повідомлення від персоналу бази, а не з зображень.

Вони відзначають, що Китай міг зібрати набагато більше інформації, якщо США не зробили б зусиль для блокування здатності куль вловлювати вищезазначені електронні сигнали.

Також чиновники уточнюють, що куля була оснащена механізмом самознищення, але з невідомих причин Китай не скористався такою можливістю.

Раніше повідомлялось, що Китай заявив про намір посилювати співпрацю з армією рф.