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ПОЛІТИКА

Китай заявив про намір посилювати співпрацю з армією рф

30 березня 2023, 13:40
Китай заявив про намір посилювати співпрацю з армією рф
Джерело: glavcom
Країни поглиблюватимуть "військову довіру".

Китай заявив, що його військові сили готові співпрацювати з російською армією для посилення стратегічної комунікації та координації.

Про це повідомило китайське Міноборони, інформує Reuters.

Обидві країни працюватимуть разом над реалізацією глобальних ініціатив у сфері безпеки, заявив речник міністерства оборони Китаю Тан Кефей.

За його словами, країни поглиблюватимуть військову довіру і спільно захищатимуть міжнародну справедливість і правосуддя. Вони також продовжать організовувати спільні морське, повітряне патрулювання і військові навчання.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором володимиром путіним.

Проте аналітики ISW вважають, що російський диктатор путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном не досяг бажаного партнерства.

КитайвійнаРФспівпраця

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