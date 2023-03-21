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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін не надаватиме путіну потрібну допомогу – ISW

21 березня 2023, 08:14
Сі Цзіньпін не надаватиме путіну потрібну допомогу – ISW
Перспективи постачання росії військової техніки залишаються незрозумілими, проте риторика Сі більш стримана, ніж, ймовірно, очікували у кремлі.

Під час зустічі з президентом рф володимиром путіним 20 березня глава Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення двохсторонніх відносин, ніж те, якого очікував кремлівський диктатор.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Сі і путін під час зустрічі 20 березня рекламували міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин", - пояснюють аналітики.

У звіті вказується, що путін опублікував статтю, в якій стверджував, що росія і КНР "будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політиці подвійного стримування США проти Китаю і рф".

Своєю черго Сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин у своїй статті, в якій зазначив, що росія та КНР загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу. 

Водночас Сі Цзіньпін зосередився на представленні Китаю як стороннього посередника у війні росії проти України, чий план переговорів "відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи". 

путін ж написав, що росія вітає готовність Китаю "відіграти конструктивну роль у врегулюванні кризи" щодо війни проти України, ймовірно, сподіваючись, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію проти Заходу.

"Відмова Сі Цзіньпіна приєднати Китай до росії в геополітичному конфлікті, який путін передбачає із Заходом, є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм "безмежного партнерства" з росією перед початком вторгнення в Україну", - підкреслюють в ISW.

Як вважають фахівці, риторика Сі свідчить про те, що він "не схильний повністю надавати путіну економічну та політичну підтримку, необхідну рф для подолання невдач в Україні".

В Інституті вивчення війни додають, що путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

"Сі також запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що означатиме його пропозиція і наскільки кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм росії військової техніки", - підсумували аналітики.

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