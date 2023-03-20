Сі Цзіньпін і путін зустрілися в кремлі

Президент росії владімір путін і голова КНР Сі Цзіньпін розпочали переговори в кремлі.

Про це повідомили російські пропагандистські інформагентства.

"владімір путін і Сі Цзіньпін розпочали переговори у кремлі. зустріч відбувається у представницькому кабінеті першого корпусу кремля", – написали росзмі, зазначивши, що російський лідер на початку зустрічі з головою КНР заявив, що радий можливості особисто привітати його з переобранням.

Президент рф також сказав, що уважно ознайомився з планом Китаю щодо України.

"План Пекіна можна обговорити, бо росія завжди відкрита для переговорного процесу", – додав путін.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Сі Цзіньпін прилетів до путіна у москву.