Сі Цзіньпін і путін зустрілися в кремлі
Про це повідомили російські пропагандистські інформагентства.
"владімір путін і Сі Цзіньпін розпочали переговори у кремлі. зустріч відбувається у представницькому кабінеті першого корпусу кремля", – написали росзмі, зазначивши, що російський лідер на початку зустрічі з головою КНР заявив, що радий можливості особисто привітати його з переобранням.
Президент рф також сказав, що уважно ознайомився з планом Китаю щодо України.
"План Пекіна можна обговорити, бо росія завжди відкрита для переговорного процесу", – додав путін.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Сі Цзіньпін прилетів до путіна у москву.